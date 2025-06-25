Ters Yön Faciası! Ölü ve Yaralılar Var

Sivas’ta gece saatlerinde ters yöne giren minibüsün neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazadan sonra minibüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Ters Yön Faciası! Ölü ve Yaralılar Var
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Sivas’ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, ters yöne giren minibüsle bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında gerçekleşen kazada, 34 EZD 765 plakalı minibüs sürücüsü B.K., henüz bilinmeyen bir nedenle ters şeride girdi. Bu sırada karşı yönden gelen 58 AEV 866 plakalı otomobille çarpışan minibüs, kazaya neden oldu.

Ters Yön Faciası! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.K. ile birlikte E.K., Y.V., T.E.A., A.N.K., H.İ.K., R.K. ve Ş.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan Mehmet Kaya ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ters Yön Faciası! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Kaza sonrası minibüs sürücüsü B.K.’nin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Sivas
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