Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Kart Yapılandırmasında Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu

KADEMELİ OLARAK BAŞLAYACAK

Bankalar, uygulamayı kademeli olarak başlatıyor. Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün köşesinde yer alan bilgiye göre, BDDK ile bankalar arasında yapılan toplantılarda, uygulamada yaşanabilecek belirsizlikler netleştirilmeye çalışıldı. En çok tartışılan konulardan biri, kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödeyen müşterilerin limitlerinin düşürülüp düşürülmeyeceği oldu.