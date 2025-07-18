Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Kart Yapılandırmasında Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu
BDDK’nın kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap borçlarını kapsayan yapılandırma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bazı bankalar uygulamaya geçerken, birçok banka ise hazırlıklarını sürdürüyor. Başvurular 10 Ekim 2025'e kadar sürecek. Faiz oranları da belli oldu. İşte tüm detaylar...
Kaynak: Sabah
BDDK, bireysel borç yükünü hafifletmeye yönelik kapsamlı bir yapılandırma düzenlemesini yürürlüğe aldı. Kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap borçlarını kapsayan düzenleme, borçların 48 aya kadar yapılandırılmasını mümkün kılıyor. Yapılandırma başvuruları 10 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.
KADEMELİ OLARAK BAŞLAYACAK
Bankalar, uygulamayı kademeli olarak başlatıyor. Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün köşesinde yer alan bilgiye göre, BDDK ile bankalar arasında yapılan toplantılarda, uygulamada yaşanabilecek belirsizlikler netleştirilmeye çalışıldı. En çok tartışılan konulardan biri, kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödeyen müşterilerin limitlerinin düşürülüp düşürülmeyeceği oldu.
BDDK'nın tavsiye kararına göre, borcun yarısı ödenmeden kart limitinin artırılmaması; ihtiyaç kredisi yapılandırmalarında ise mevcut borcu aşacak yeni kredilerin verilmemesi gerektiği ifade edildi. Ancak nihai karar bankalara bırakıldı. Kimi bankalar bu konuda daha katı yaklaşırken, bazıları ödeme geçmişi iyi olan müşterilere esnek davranmayı planlıyor.
FAİZ ORANLARI NETLEŞTİ
Vatandaşların en çok merak ettiği konu olan faiz oranları da netleşti. Kredi kartı borçları için yapılandırma faizi yüzde 3.11 olarak uygulanacak. Bireysel kredilerde ise faiz oranları bankalar arasında değişiyor; ortalama oranlar yüzde 3.79 ile 3.89 arasında seyrediyor.
Bazı bankalar şimdiden uygulamaya geçti. Örneğin, İş Bankası 14-16 Temmuz arasında 682 adet, toplam 157 milyon TL tutarında bireysel kredi yapılandırması gerçekleştirdi. Kredi kartı borçlarında ise sadece üç günde 8.606 dosyada yaklaşık 2 milyar TL yapılandırıldı. Ziraat Bankası da bölge müdürlükleri aracılığıyla süreci hızlandırdı.
Öte yandan, bazı bankalar teknik altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu bankaların büyük kısmı, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarına 21 Temmuz Pazartesi günü başlamayı planlıyor. Ancak düzenleme, 10 Temmuz itibarıyla geçerli kabul edilecek.