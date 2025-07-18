Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı! Vize Almak Artık Daha Kolay Olacak

KURALLARA UYANLARIN VİZE SÜRESİ UZATILACAK

Avrupa ülkelerine yapılan seyahatlerde önemli bir engel haline gelen vize reddi kararları, artık kurallara uyan başvuru sahipleri için daha az sorun olacak. AB, düzenli seyahat eden ve vize kurallarına riayet eden Türk vatandaşlarına yönelik, tekrar başvurularda daha uzun süreli ve çok girişli vizeler verilmesini içeren sistemi devreye aldı.