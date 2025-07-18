Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı! Vize Almak Artık Daha Kolay Olacak
Avrupa Birliği'nden Türk vatandaşlarına sevindirici haber geldi. Schengen vizesinde kurallara uyanlara çok girişli ve uzun süreli vize kolaylığı geliyor. Yeni düzenleme, 26 AB ülkesinde geçerli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk vatandaşlarının son dönemde sıkça sorun yaşadığı Schengen vizesinde Avrupa Birliği’nden olumlu bir adım geldi. AB Komisyonu, Schengen bölgesine kısa süreli seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vize başvurularını kolaylaştıracak yeni uygulamaları onayladı. Yeni düzenleme, 26 AB ülkesinde geçerli olacak.
KURALLARA UYANLARIN VİZE SÜRESİ UZATILACAK
Avrupa ülkelerine yapılan seyahatlerde önemli bir engel haline gelen vize reddi kararları, artık kurallara uyan başvuru sahipleri için daha az sorun olacak. AB, düzenli seyahat eden ve vize kurallarına riayet eden Türk vatandaşlarına yönelik, tekrar başvurularda daha uzun süreli ve çok girişli vizeler verilmesini içeren sistemi devreye aldı.
AVRUPA KAPILARINI TÜRKLERE AÇTI
Yeni düzenleme kapsamında, Türkiye’deki AB ülkeleri konsolosluklarından Schengen başvurusu yapan Türk vatandaşları şu kolaylıklardan yararlanabilecek:
Önceki vizesinin bitiminden itibaren 1 yıl içinde başvuranlara 6 aylık çok girişli vize,
Önceki 6 aylık vizesinin sona ermesinden 2 yıl içinde başvuranlara 1 yıllık çok girişli vize,
Önceki 1 yıllık vizesinden sonra 2 yıl içinde başvuranlara 3 yıllık çok girişli vize,
Önceki 3 yıllık vizesinden sonra 2 yıl içinde başvuranlara ise 5 yıllık çok girişli vize verilebilecek.
Ancak vize süresi, pasaportun geçerlilik süresinden en fazla 3 ay kısa olacak şekilde düzenlenecek.
VİZE KOLAYLIĞI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?
Bu yeni vize kolaylığı Belçika, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya ve İsveç’te geçerli olacak.
Yeni uygulamanın, Türk vatandaşlarının vize sürecinde karşılaştığı zorlukları azaltması ve Avrupa’ya seyahatleri kolaylaştırması bekleniyor.