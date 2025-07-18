Memurlara Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Melis Elmen Bilinmeyen Detayı Açıkladı

"YARI MAAŞ VE YARI KIDEM ARTIŞI"

"Eğer bu haktan yararlanmak istiyorsanız yarı maaşa ve yarı kıdem artışına razı olmanız gerekiyor" diyen Elmen, bu durumun uzun vadede daha geç emeklilik ve daha düşük emekli maaşı anlamına geleceğini belirtti.

"MEMURLARLA GÜNDEME GELDİ, ÖZEL SEKTÖRDE DE YAYGINLAŞABİLİR"

Son olarak Elmen, memuriyetle birlikte gündeme gelen bu sistemin, artık özel sektörde de daha fazla uygulanmasını beklediklerini dile getirdi. Elmen, "Memurlar arasında bu hak uygulanmaya başladıkça özel sektör çalışanları da bu konunun farkına varacak. Kanun zaten izin veriyor ama işverenin uygulaması gerekiyor. Şimdi bu hak kamuoyunun gündeminde olduğu için, özel sektör çalışanlarının talepleriyle birlikte işverenlerin bu sistemi daha fazla dikkate alacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.