Memurlara Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Melis Elmen Bilinmeyen Detayı Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memurlar için doğum sonrası yarı zamanlı çalışma düzenlemesini duyurmasının ardından özel sektör çalışanları kapsam dışı kaldıkları gerekçesiyle tepki göstermişti. SGK Uzmanı Melis Elmen, özel sektörde aslında yıllardır yürürlükte olan fakat çoğu çalışanın bilmediği detayı açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memurlar için açıkladığı doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özel sektör çalışanları bu düzenlemenin dışında tutuldukları gerekçesiyle tepki gösterdi. Tepkilerin ardından açıklama yapan SGK Uzmanı Melis Elmen, söz konusu hakkın özel sektör çalışanları için de aslında yıllardır mevzuatta yer aldığını ancak çoğu kişinin bu haktan habersiz olduğunu belirtti.
"YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖZEL SEKTÖRDE YILLARDIR VAR"
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma sistemi ile ilgili Gerçek Gündem'e özel açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Melis Elmen, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma sisteminin aslında yıllardır SSK’lı çalışanlar için mevzuatta yer aldığını belirtti. Elmen, "Memurlar için getirilmiş bir düzenlemenin mevzuatı çıktı. SSK’lı çalışan anne ve babalar için yarı zamanlı çalışma hakkı zaten yasal olarak yıllardır vardı. Ancak özel sektörde bu hakkın kullanımı oldukça sınırlıydı çünkü çalışanlar çoğunlukla bu hakkını bilmiyordu. İşveren kabul etmediğinde ise hukuki sürece gidilmesi gerekiyordu. Önce arabulucu, sonra dava… Mevzuat açık olduğu için dava sonunda hak tanınıyordu ama süreç uzun sürdüğü için çoğu çalışan bu hakkını kullanmıyordu" dedi.
"MEMURLARDA 9 YIL SONRA UYGULAMAYA GEÇİLDİ"
"Yarı zamanlı çalışma SSK'lılar için vardı, memurlar için de genelge çıkması gerekiyordu o da artık 9 sene sonra çıkmış oldu" diyen Elmen, "Kurumlardan, hangi pozisyonlarda bu sistemin uygulanamayacağını bildirmeleri isteniyor. Eğer bir kurum, personel yetersizliğini gerekçe göstererek bazı kadrolarda bu uygulamayı mümkün görmezse, kabul edilmeyecek. Yani sistem yasal olarak yürürlükte olsa da uygulama kurumların işleyişine göre şekillenecek" dedi.
"İŞLEYİŞ AÇISINDAN BAZI ZORLUKLAR DOĞABİLİR"
Elmen, yarı zamanlı çalışmanın ideal koşullarda aile yapısını destekleyen bir sistem olduğunu ancak iş yükünün doğru planlanmadığı kurumlarda pratikte bazı sorunlar yaşanabileceğini ifade etti. Elmen, "Haftada 3 gün veya 5 gün boyunca 3’er saat çalışarak işler her kurumda yürümeyebilir. Memurlarda bir dosyayı 3 saatte yetiştirmek bazen pek mümkün olmuyor. Bu durum, işleyiş açısından da bazı zorluklara neden olabilir. Tabi uygulama genelgesi çıktığında her şey netleşecek" diye konuştu.
"YARI MAAŞ VE YARI KIDEM ARTIŞI"
"Eğer bu haktan yararlanmak istiyorsanız yarı maaşa ve yarı kıdem artışına razı olmanız gerekiyor" diyen Elmen, bu durumun uzun vadede daha geç emeklilik ve daha düşük emekli maaşı anlamına geleceğini belirtti.
"MEMURLARLA GÜNDEME GELDİ, ÖZEL SEKTÖRDE DE YAYGINLAŞABİLİR"
Son olarak Elmen, memuriyetle birlikte gündeme gelen bu sistemin, artık özel sektörde de daha fazla uygulanmasını beklediklerini dile getirdi. Elmen, "Memurlar arasında bu hak uygulanmaya başladıkça özel sektör çalışanları da bu konunun farkına varacak. Kanun zaten izin veriyor ama işverenin uygulaması gerekiyor. Şimdi bu hak kamuoyunun gündeminde olduğu için, özel sektör çalışanlarının talepleriyle birlikte işverenlerin bu sistemi daha fazla dikkate alacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.