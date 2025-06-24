Bolu’da 7 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı: O Anlar Kamerada

Bolu’da Sağlık Mahallesi’nde yola aniden çıkan 7 yaşındaki Ömer Efe Y.’ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bolu’nun Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki Ömer Efe Y. isimli çocuk, aniden yola fırladı. Bu sırada cadde üzerinde seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen Opel marka 14 EZ 002 plakalı otomobil, küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ömer Efe Y., yolda savrularak yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulurken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kazanın olduğu yerde ilk müdahalesi yapılan Ömer Efe Y., daha sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve sürücüyü gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazanın yaşandığı anlar, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin, koşarak yola çıkan Ömer Efe Y.’ye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle küçük çocuğun takla atarak yola savrulduğu net bir şekilde görülüyor.

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Kaynak: İHA

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Bolu Trafik kazası
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