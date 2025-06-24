Antalya’da Kuyumculara Sahte Altın Satan 2 Kişi Tutuklandı

Antalya'da iş yerlerine sahte ziynet eşyası sattıkları belirlenen 4 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Antalya’da Kuyumculara Sahte Altın Satan 2 Kişi Tutuklandı
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bazı kuyumculara sahte altın satıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, iki farklı kuyumcuya toplamda 4 kez yaklaşık 150 bin liralık sahte altın satışı yapıldığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde bulunan 3 adet sahte altına da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 2’si sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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