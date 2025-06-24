Adana’da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Olay, D-400 karayolu üzerindeki Yılankale mevkiindeki hafriyat sahasında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan zeminin aniden kayması sonucu 01 BAG 369 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçta sıkışan sürücü Hüseyin Yılmaztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaztürk’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA