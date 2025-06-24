Batman’da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Batman kent merkezinde Hürriyet Mahallesi Dostlar Caddesi’nde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmada araçlardan biri ters döndü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman’da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Batman’da bugün saat 14:30’da, Hürriyet Mahallesi Dostlar Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 SV 6615 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 34 ANE 798 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yolda ters döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 vatandaş, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri kazanın原因ini araştırmak üzere inceleme başlattı.

Olay, kentte trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşırken, yetkililer kazanın detaylı sebeplerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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Batman Trafik kazası
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