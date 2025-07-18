Yazlık Kumaş Ayakkabılarda Leke ve Kir Sorununu Tarihe Karıştıracak Yöntem

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Başta çocuk ayakkabıları ve açık renkli spor modellerde lekeler kısa sürede gözle görülür hale geliyor. Neyse ki, pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan evde uygulanabilecek etkili bir çözüm mevcut. İşte kumaş ayakkabıları temizleme yöntemi...

KUMAŞ AYAKKABILAR NASIL TEMİZLENİR?

Kumaş ayakkabılarınızı tertemiz hale getirmek için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit:

1 kapak çamaşır yıkama jeli

2 yemek kaşığı soda külü (karbonat değil, soda külü)

İlk adımda, ayakkabıları ya da sandaletleri serin suyla durulamak gerekiyor. Bu işlem yüzeydeki toz ve kaba kirleri arındırıyor. Ardından, hazırlanan karışımı iyice çalkalayarak soda külünün tamamen çözülmesini sağlayın. Bu güçlü karışım, kumaş yüzeylerdeki zorlu lekelerle başa çıkmakta oldukça başarılı.

ADIM ADIM UYGULAMA

Bir bulaşık süngeri yardımıyla karışımı doğrudan ayakkabının kirli bölgelerine sürün. Özellikle burun ve taban kısmına dikkat edin. Sonrasında bu süngerleri ayakkabılarla birlikte çamaşır makinesinin tamburuna yerleştirin. Temizlik etkisini artırmak için bir adet bulaşık makinesi tableti de makineye ekleyin.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise sıradan sofra tuzundan uzak durmak. Bu tür tuzlar makineye zarar verebilir. Bunun yerine özel formüllü temizlik tabletleri tercih edilmelidir.

MAKİNE AYARI ÖNEMLİ

Eğer makinenizde "Spor Ayakkabı" modu varsa bu ideal tercihtir. Yoksa, 40 derece sıcaklıkta ve 400 devir sıkma ayarıyla çalışan kısa süreli bir program da kullanılabilir. Bu işlem yaklaşık 1 saat sürmelidir.

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra ayakkabılar direkt güneş ışığından uzak, havadar bir ortamda kurutulmalıdır. Balkon veya gölge alanlar bunun için idealdir.

Kaynak: Haber Merkezi