BYD Zil Takıp Oynayacak: Çinli Otomotiv Devi Pazara Veda Ediyor!

FİYAT İNDİRİMİ DE ÇÖZÜM OLMADI

Kaiyi, satışları canlandırmak amacıyla agresif indirim kampanyalarına yöneldi. Örneğin, en çok ilgi gören modellerden biri olan Kaiyi X3’ün fiyatı 2 milyon 117 bin rubleden 1 milyon 375 bin rubleye kadar düşürüldü. Yaklaşık 14 bin dolar seviyesindeki bu indirime rağmen, satış hacmi kayda değer bir artış göstermedi.