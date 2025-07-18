BYD Zil Takıp Oynayacak: Çinli Otomotiv Devi Pazara Veda Ediyor!
Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery’nin alt markası Kaiyi, Rusya’daki üretim ve satış operasyonlarını sonlandırma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kaliningrad’da yer alan Avtotor fabrikasında gerçekleştirilen üretim faaliyetleri durdurulurken, satış ve dağıtım kanallarının da tamamen kapatılacağı bildirildi. Rus basınına yansıyan bilgilere göre, Kaiyi markası pazarda hedeflediği ilgiyi görmeyi başaramadı. Özellikle düşük fiyat politikalarına rağmen tüketici talebinin beklentilerin altında kalması, bu kararda belirleyici rol oynadı.
FİYAT İNDİRİMİ DE ÇÖZÜM OLMADI
Kaiyi, satışları canlandırmak amacıyla agresif indirim kampanyalarına yöneldi. Örneğin, en çok ilgi gören modellerden biri olan Kaiyi X3’ün fiyatı 2 milyon 117 bin rubleden 1 milyon 375 bin rubleye kadar düşürüldü. Yaklaşık 14 bin dolar seviyesindeki bu indirime rağmen, satış hacmi kayda değer bir artış göstermedi.
TASARIM VE KALİTE YETERSİZ KALDI
Rus otomotiv sektörüne yakın kaynaklar, Kaiyi modellerinin kalite, tasarım ve sürüş performansı açısından beklentilerin gerisinde kaldığını ifade ediyor. Bu durum, markanın tüketici gözünde güven ve ilgi yaratmasını zorlaştırdı.
CHERY'NİN STRATEJİSİ ERKEN SON BULDU
Chery, Kaiyi markasıyla Rus otomotiv pazarında uzun vadeli bir büyüme hedefliyordu. Ancak değişen piyasa koşulları ve tüketici tercihleri, bu planların revize edilmesine neden oldu. Üretimin durdurulmasının ardından, markanın Rusya’daki tüm ticari faaliyetlerini tamamen sonlandırması bekleniyor.