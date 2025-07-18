Aldatıldığınızı Ortaya Çıkaran Yeni Yöntem: 40 Yıllık Dedektiften İhanet Tüyosu

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Bir yayıneviyle gerçekleştirdiği röportajda Paul Jones, sadakatsizliği belgeleyen alışılmadık bir örnek paylaştı. Kocasının davranışlarından şüphelenen bir kadın, çocuklarının ağız hijyenini takip etmek amacıyla bir akıllı diş fırçası uygulaması kullanıyordu. Bu uygulama, evdeki tüm bireylerin fırçalama zamanlarını kaydediyordu.

Bu küçük detay, büyük bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Kadın, eşinin her cuma sabahı saat 10.48’de dişlerini fırçaladığını fark etti. Oysa adamın o saatte çoktan iş yerinde olması gerekiyordu. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Koca, her cuma günü işte olması gerekirken evde vakit geçiriyor, bu sırada metresini evine davet ediyordu.

'DİJİTAL CİHAZLAR YALAN SÖYLEMEZ'

Jones bu örnekle birlikte şu çarpıcı ifadeyi kullandı:

“Dijital cihazlar yalan söylemez. Duygularla hareket etmez, veriler nettir ve çürütülmesi güçtür.”

SADAKAT TESTİNDE YENİ ARAÇ

Dedektiflerin kullandığı tek dijital izleyici diş fırçası değil. Bir diğer özel dedektif Aaron Bond da süpermarket sadakat kartlarının sadakatsizliği açığa çıkarmada ne kadar etkili olabileceğine dikkat çekti.

Bond’un verdiği bilgiye göre, alışveriş uygulamalarında kayıt altına alınan satın alma geçmişleri, belirli bir saat ve lokasyonla eşleştirilebiliyor. Örneğin eşiniz arkadaşlarıyla başka bir semtte vakit geçirdiğini söylerken, sistem onun farklı bir mahallede alışveriş yaptığını gösteriyorsa, bu davranış sorgulanmalı.

Dedektifler, bu tür dijital izlerin doğrudan bir sadakatsizlik kanıtı olmayabileceğini belirtiyor. Ancak çelişkili bilgiler, kişinin verdiği ifadeyle örtüşmediğinde, güven ilişkisinin sorgulanmasına neden olabiliyor.