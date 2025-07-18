Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü

Coldplay konseri, müzikten çok skandal bir görüntüyle gündeme geldi. Boston'daki konserde dev ekrana yansıyan samimi anlar, teknoloji şirketi Astronomer'ın CEO'su Andy Byron ile İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot'a aitti. İkilinin evli olduğu iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü
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ABD'nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konseri, müzikten çok sahne arkasında yaşanan bir skandalla gündeme oturdu. On binlerce kişinin izlediği konserde dev ekrana yansıyan görüntüler, sadece izleyenleri değil sosyal medyayı da karıştırdı.

KAMERA SKANDALI YAKALADI

Coldplay'in solisti Chris Martin, sahneden seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti işaret ederek "Şu ikisine bir bakın" dediği anda, kameralar çifti dev ekrana taşıdı. Ancak romantik anlar beklenirken, görüntülenen ikilinin paniklediği, erkeğin hızla yüzünü çevirdiği ve kadının başını arkaya doğru eğdiği görüldü.

Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü - Resim : 1

SKANDALIN BAŞROLLERİ

Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntülerdeki kişilerin, teknoloji şirketi Astronomer'ın CEO'su Andy Byron ve şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Asıl bomba ise hem Byron'un hem de Cabot'un evli olmasıydı.

TEPKİ YAĞDI

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı, konser alanında "göz göre göre sergilenen sadakatsizlik" karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Taraflardan henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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