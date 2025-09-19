Alanya'da Korkutan Orman Yangını

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde bir orman yangını başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, müdahale ise sürüyor.

Boyalık mevkiinde saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Orman Bölge Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Biriminin karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA