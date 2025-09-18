Balıkesir'deki Yangın Kontrol Altında

Yaz aylarının başlamasıyla sık sık görülen orman yangınları, eylülde de bitmedi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktığı bildirildi. Yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Havanın kararması dolayısı havadan müdahale edilemeyen yangına Balıkesiritfaiyesi ve orman ekipleri müdahale etti. Gece karanlığında, zorlu şartlarla yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

