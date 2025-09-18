THY Yurt Dışından Bir Kenti Daha Rotasına Ekledi
THY, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine uçuş başlatılacağını bildirdi. Uçuşların 26 Ekim'de başlayacağı öğrenildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Türk Hava Yolları (THY) uçuş rotasına yurt dışından bir kenti daha ekledi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın liman kenti Yanbu'ya 26 Ekim'den itibaren uçuş başlatılacağı bildirildi.
Liman şehri olması, tarihi dokusu ve Kızıldeniz kıyısındaki güzellikleriyle dikkati çeken Yanbu'ya seferler 26 Ekim’de başlatılacak.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: