ChatGPT'de Yeni Dönem!

En çok kullanılan yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye kimlik ve yaş doğrulaması getirileceği öğrenildi. Ebeveyn kontrolünün de bu ay içinde gelmesi planlanıyor.

ChatGPT'de Yeni Dönem!
Dünya üzerinde yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşan ChatGPT’de yeni bir dönemin başlayacağı bildirildi. OpenAI’nin uygulamanın kullanımı için bazı şartlar getireceği öğrenildi.

ChatGPT’de çocukların güvenliği için yeni önlemler alınmaya hazrlanırken, bu ay içinde ebeveyn kontrolünün devreye girmesi planlanıyor.

Şirketin kullanıcıların yaşını otomatik olarak tahmin eden bir sistem de geliştirdiği de kaydedildi.

Sistemin kullanıcının 18 yaşın altında olduğunu belirlemesi durumunda sohbet botunun daha güvenli bir deneyim sunacağı kaydedildi.

SİTEM 18 YAŞIN ALTINDA OLDUĞUNUZU ANLARSA...

OpenAI CEO’su Sam Altman, yaş tahmininin kullanım biçimlerine göre yapılacağını, şüpheli durumlarda ise güvenlik gerekçesiyle “18 yaş altı” deneyiminin varsayılan olacağını belirtti. Altman, yetişkin kullanıcılarla daha geniş bir özgürlük çerçevesinde çalışacağını, ancak 18 yaş altı kullanıcılar için flört içerikli diyaloglar veya intihar konulu yönlendirmelerin kesinlikle engelleneceğinin altını çizdi.

