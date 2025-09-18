Trabzon'da Yürekler Ağza Geldi! AVM'de Saatler Süren Yangın

Trabzon'da bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Saatler süren yangında alevleri söndürmek için ekipler yoğun çaba sarfetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemesi satışı yapılan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

Ekipler, alışveriş merkezinin önündeki bazı bölümleri iş makinesiyle açarak zemin kata ulaşıp yangına daha hızlı müdahale etmeye çalıştı.

Öte yandan, alışveriş merkezinin farklı noktalarına da sıçrayan yangının zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan gerçekleştirdiği söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, bölgede yoğun dumana neden olurken, vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı.

Kaynak: AA

