Çankırı’da 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu

Çankırı’da 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı’nın Aksu Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine hızla sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

