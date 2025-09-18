Salihli’de Torbacılara Jandarma Darbesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Hacıbektaşlı, Sart ve Cafer mahallelerinde operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU VE KULLANIM APARATI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda B.İ. (25), B.U. (30), Ö.Y. (23) ve A.Ö. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 27 gram kubar esrar, 30 içimlik uç bonzai, 1 adet içime hazır esrar, 11 adet sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA