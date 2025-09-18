Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Ürünlü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çağatay A.’nın kullandığı 34 FY 2867 plakalı kamyonet, Atilla Y. idaresindeki 22 BC 350 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak Murat Ç.’nin yönetimindeki 39 EZ 025 plakalı araca vurdu.

4 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kaza sonucu sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan Tolga G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

