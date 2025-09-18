Anne Yüreği Engel Tanımadı! Çocuklarını Alevlerden Kurtardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, Pamukkale’nin Deliktaş Mahallesi 2332. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Kasım A.’ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında, evde bulunan Fatma K. alevleri fark eder etmez iki çocuğunu kurtarmak için harekete geçti. Çocuklarını alevlerin arasından çıkaran anne, bu sırada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralanan Fatma K.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın tamamen söndürülürken, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA