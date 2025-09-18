Bolu’daki Faciada Eşi ve Kızını Kaybeden İş İnsanından Acı Protesto

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 16 yaşındaki kızı Lalin ve eşi Ceren’i kaybeden iş insanı Rıfat Doğan, facianın sorumlularını unutturmamak için dikkat çeken sessiz bir protesto yaptı. Doğan, Bozcaada’da kaldığı otelin penceresinden çarşaf sarkıttı.

Son Güncelleme:
Bolu’daki Faciada Eşi ve Kızını Kaybeden İş İnsanından Acı Protesto
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciası Türkiye’nin yüreğini dağlamış, faciada 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı.

Bolu’daki Faciada Eşi ve Kızını Kaybeden İş İnsanından Acı Protesto - Resim : 1
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel

BİN 998'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yürekleri yakan facianın ardından başlatılan soruşturma sürerken Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez "Olası kastla öldürme" suçu ile "Olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Bolu’daki Faciada Eşi ve Kızını Kaybeden İş İnsanından Acı Protesto - Resim : 2
Otel yangınında hayatını kaybeden Ceren Yaman ve kızı Lalin

EŞİ VE KIZINI KAYBETMİŞTİ

İş yoğunluğu nedeniyle tatile katılamayan iş insanı Rıfat Doğan, faciada eşi Ceren Yaman ve kızı Lalin Yaman’ı kaybetmişti.

Bolu’daki Faciada Eşi ve Kızını Kaybeden İş İnsanından Acı Protesto - Resim : 3

Eşini ve kızını yangından bir gün önce otele bıraktığını söyleyen acılı baba Rıfat Doğan, sorumluları unutturmamak dikkat çeken bir eylem yaptı.

Bolu’daki Faciada Eşi ve Kızını Kaybeden İş İnsanından Acı Protesto - Resim : 4
Rıfat Doğan'ın otel camına astığı çarşaf

Doğan, faciadan kaçmak için otelin camlarına çarşaflar asarak kaçmaya çalışan insanların acısını unutturmamak için Bozcaada’da kaldığı otelin penceresinden çarşaf sarkıttı.

Bolu’daki Faciada Eşi ve Kızını Kaybeden İş İnsanından Acı Protesto - Resim : 5
Faciadan kaçmak için kullanılan çarşaflar

Kartalkaya Yangın Faciasında Şok Gelişme! İtfaiye Raporu Tesise Gidilmeden mi Hazırlandı?Kartalkaya Yangın Faciasında Şok Gelişme! İtfaiye Raporu Tesise Gidilmeden mi Hazırlandı?Güncel

'Ölüm Oteli' Davasında Kritik Karar! Bakanlık Yetkililerinin Yargılanmasına Artık Engel Yok'Ölüm Oteli' Davasında Kritik Karar! Bakanlık Yetkililerinin Yargılanmasına Artık Engel YokGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Boluspor Grand Kartal Otel Yangın
Son Güncelleme:
Anne Yüreği Engel Tanımadı! Çocuklarını Alevlerden Kurtardı Anne Yüreği Engel Tanımadı! Çocuklarını Alevlerden Kurtardı
Kara Bulutlar Galatasaray’ın Yakasını Bırakmıyor! Victor Osimhen’den Bir Kötü Haber Daha: Tam Gelecek Derken Kahreden Haber Geldi Tam Gelecek Derken Kahreden Haber Geldi
Büyük Hatası Gündem Olmuştu! Nihat Kahveci'den Çok Konuşulacak İrfan Can Eğribayat İddiası Çok Konuşulacak İrfan Can Eğribayat İddiası
Kırklareli'nde Denize Giriş Yasağı: 3 Gün Kısıtlama Kırklareli'nde Denize Giriş Yasağı: 3 Gün Kısıtlama
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Ankara Seçim Kurulu Kararını Verdi: CHP Kurultayı Yapılacak CHP Kurultayı Yapılacak
Herkes Onun Ne Diyeceğini Bekliyor... Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi? Kılıçdaroğlu İlk Kez Yanıtladı: Özgür Özel ile Görüşecek mi?