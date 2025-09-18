Bolu’daki Faciada Eşi ve Kızını Kaybeden İş İnsanından Acı Protesto

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciası Türkiye’nin yüreğini dağlamış, faciada 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel

BİN 998'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yürekleri yakan facianın ardından başlatılan soruşturma sürerken Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez "Olası kastla öldürme" suçu ile "Olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Otel yangınında hayatını kaybeden Ceren Yaman ve kızı Lalin

EŞİ VE KIZINI KAYBETMİŞTİ

İş yoğunluğu nedeniyle tatile katılamayan iş insanı Rıfat Doğan, faciada eşi Ceren Yaman ve kızı Lalin Yaman’ı kaybetmişti.

Eşini ve kızını yangından bir gün önce otele bıraktığını söyleyen acılı baba Rıfat Doğan, sorumluları unutturmamak dikkat çeken bir eylem yaptı.

Rıfat Doğan'ın otel camına astığı çarşaf

Doğan, faciadan kaçmak için otelin camlarına çarşaflar asarak kaçmaya çalışan insanların acısını unutturmamak için Bozcaada’da kaldığı otelin penceresinden çarşaf sarkıttı.

Faciadan kaçmak için kullanılan çarşaflar

