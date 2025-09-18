'Ölüm Oteli' Davasında Kritik Karar! Bakanlık Yetkililerinin Yargılanmasına Artık Engel Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Yürekleri yakan facianın ardından kamu görevlilerinin sorumluluklarına ilişkin idari ve adli süreçler başlatılmıştı.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel

Yangınla ilgili incelemelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dönemin Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı olarak görev yapan İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesi kararını vermişti.

Yangından kaçmak isteyenlerin bağladıkları çarşaflar

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Daha önce de Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk duruşma görüldüğü sırada 18 Temmuz’da yangının çıktığı tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar vermişti.

“ZIMNİ RET” İŞLEMLERİ İPTAL EDİLDİ

Türkiye’nin konuştuğu davada flaş bir gelişme daha yaşandı. Ankara 7. ve 27. İdare Mahkemeleri, bakanlık yetkilerinin yargılanmasının önünü açacak bir karara imza attı. Mahkemeler, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmesi talebine karşı bakanlıkların "Zımni ret" yönündeki işlemlerini iptal etti.

KİM İÇİN NE CEZA İSTENDİ?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez "Olası kastla öldürme" suçu ile "Olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası istenmişti. 32 sanıklı davanın yargılanması 22 Eylül'de devam edecek.

Kaynak: ANKA