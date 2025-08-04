Grand Kartal Otel Davasında Yeni Gelişme! Bakanlık İş Başmüfettişi Hakkında Soruşturma İzni Verdi

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Yürekleri yakan facianın ardından kamu görevlilerinin sorumluluklarına ilişkin idari ve adli süreçler başlatılmıştı.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ

Yangınla ilgili incelemelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dönemin Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı olarak görev yapan İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesi kararını verdi. Buna göre kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken ihmalleri olup olmadığını değerlendirilecek.

Daha önce de Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk duruşma görüldüğü sırada 18 Temmuz’da yangının çıktığı tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar vermişti.

NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez "Olası kastla öldürme" suçu ile "Olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası istenmişti. 32 sanıklı davanın yargılanması 22 Eylül'de devam edecek.

Kaynak: DHA