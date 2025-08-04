İskenderun’da İki Asker Neden Şehit Oldu? Tahlil Sonuçları Ortaya Çıktı, Korkunç İddia

İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alayı'nda Semih Erdoğan ve Hayrullah Halit Karaman isimli 2 askerin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, askerlerin tahlil sonuçlarına ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, doktorlar ölüm sebebi olarak “Sıcak çarpması, dehidratasyon, elektrolidli sıvıların zamanında yeterince verilmemesi” gibi nedenleri öngördü.

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İskenderun’da İki Asker Neden Şehit Oldu? Tahlil Sonuçları Ortaya Çıktı, Korkunç İddia
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğitim Alayı'nda iki askerin ölümüne ilişkin inceleme sürerken, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu yürekleri dağlayan olayın perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İskenderun’da İki Asker Neden Şehit Oldu? Tahlil Sonuçları Ortaya Çıktı, Korkunç İddia - Resim : 1

Hayatta kalan askerlerin ifadelerine ve askeri kaynakların yorumlarına yer veren Terkoğlu, yaşanan ölümlerin denetim eksiklikleri ve keyfi uygulamalarla bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.

İskenderun’da İki Asker Neden Şehit Oldu? Tahlil Sonuçları Ortaya Çıktı, Korkunç İddia - Resim : 2

Olay günü askerlerin uzun süre sıcak altında bekletildiğini belirten Terkoğlu, “Askerlerden ikisi şehit oldu. Beşi yaşıyor. Anlattıklarına göre dört saat güneş altında tutulmuşlar. Su içmek isteyene izin verilmemiş. Spor yapamaz raporu olanların raporu umursanmamış. Sonunda bayılanlar olunca iş ciddiye binmiş. Ambulans çağrılmış” dedi.

İskenderun’da İki Asker Neden Şehit Oldu? Tahlil Sonuçları Ortaya Çıktı, Korkunç İddia - Resim : 3

Terkoğlu, askerlerin tahlil sonuçlarına ilişkin şu ifadelere yer verdi: Hayrullah Halit Karaman’ın değerleri için şunu söylediler: “Kişide elektrolidler düşmüş. Na ve Cl düşüklüğü ter, ishal, kusma yoluyla vücuttan kaybedilmiş olabilir. Olay bazında değerlendirildiğinde sıcakta-terleme yoluyla kaybedildiği düşünülebilir.

İskenderun’da İki Asker Neden Şehit Oldu? Tahlil Sonuçları Ortaya Çıktı, Korkunç İddia - Resim : 4

Semih Erdoğan için şunu söylediler: “Bir miktar Na ve Cl düşüklüğü var ancak yaşamı tehdit edecek düzeyde değil. Bu olguda esas önemli olan pankreas fonksiyonlarında, kanama-pıhtılaşma sisteminde ve kalp kası hasarlanma derecesi oldukça ciddi.

Terkoğlu, doktorların tahlillere ilişkin ölüm sebebi olarak “Sıcak çarpması, dehidratasyon, elektrolidli sıvıların zamanında yeterince verilmemesi” gibi nedenleri öngördüğünü belirtti.

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Kaynak: Cumhuriyet

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