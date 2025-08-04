CHP Komisyon İçin Hangi İsmi Önerdi? CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Açıkladı

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik gelişmeler sürerken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin komisyon için isim önerisini açıkladı. CHP'nin isim önerisi, "Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu" oldu.

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CHP Komisyon İçin Hangi İsmi Önerdi? CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Açıkladı
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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı sonrasında başlayan Terörsüz Türkiye hedefine yönelik gelişmeler sürerken, TBMM’de kurulacak komisyonun ismi de merak konusu olmuştu.

CHP Komisyon İçin Hangi İsmi Önerdi? CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Açıkladı - Resim : 1

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin komisyon için isim önerisini açıkladı. Emir, CHP'nin önerisinin “Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu" olduğunu duyurdu.

'MUTLAKA BU İSİM İÇERİSİNDE OLMASI GEREK'

Komisyona ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Emir, şunları söyledi:

Komisyonun adı çok önemlidir. Bu komisyonun adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır. Çünkü demokrasi ve adalet olmaksızın Türkiye'deki kardeşliği, toplumsal barışı inşa etmemiz, kalıcı bir şekilde yerleştirmemiz olanaksızdır. Türkiye'nin bütünü için 86 milyon için tüm illerimiz için tabii Kürt sorununu gören, tespit eden, anlayan, çözümüne dönük demokratik adımları atmaktan çekinmeyen ama bütün bunları yaparken tüm Türkiye'ye de demokrasi öneren, tüm Türkiye'deki demokrasi çıtamızı yükseltmeyi öneren, aynı zamanda içinde bulunduğumuz 19 Mart yargı darbesini bertaraf edecek. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi kararlarının ihlal edilmesini ortadan kaldıracak, seçilmişlerin cezaevinde tutulmasını ortadan kaldıracak bir süreci başlatmak zorundayız. Bizim demokrasi eşitlik ve toplumsal mutabakat gibi bir önerimiz var ama bizim için demokrasi ve adalet olmazsa olmazımızdır. Demokrasi ve adalet kavramlarının mutlaka bu isim içerisinde olması gerekir.

CHP Komisyon İçin Hangi İsmi Önerdi? CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Açıkladı - Resim : 2

Komisyonun ismi ise yarın yapılacak ilk toplantıda üyeler tarafından yapılan oylama ile belirlenecek.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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