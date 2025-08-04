Çarpıcı İddia! Daltonlar Çetesinin Üst Düzey İsmi İspanya'da Öldürüldü Mü?

Daltonlar çetesinin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer'in, İspanya'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

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Çarpıcı İddia! Daltonlar Çetesinin Üst Düzey İsmi İspanya'da Öldürüldü Mü?
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Türkiye merkezli organize suç örgütü Daltonlar çetesinin önemli isimlerinden Caner Koçer’in, İspanya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koçer’in İspanya’da düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğünü öne sürdü. Olay yerine ait olduğu iddia edilen bir videoyu da paylaşan Erdinç, “Daltonlar çetesine silahlı infaz! Çetenin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, bugün İspanya’da silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde hayatını kaybetti. Türkiye merkezli suç örgütlerinin gölgesi artık sınır ötesindeifadelerini kullandı.

‘TÜRK ÇETELERİNİN SAVAŞINDA BİR İNFAZ’

Son dönemde Türkiye’de ve Avrupa'da birçok kanlı eylemle adı anılan Daltonlar çetesinin, uluslararası organize suç yapılanmalarıyla bağlantılı olduğu iddiaları da bu olayla yeniden gündeme geldi.

İspanyol medyası, cinayeti “Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi” başlığıyla duyururken, olayın arka planına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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