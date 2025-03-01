Daltonlar Suç Örgütünün Kilit İsminin Suç Haritası Ortaya Çıktı

Polonya’nın başkenti Varşova’da yakalanan ve Türkiye’ye getirilen Daltonlar çetesinin kilit ismi Sinan Memi’nin suç haritası ortaya çıktı. Interpol ve Europol işbirliğiyle yürütülen operasyonda, Memi’nin organize suç dünyasında kanlı eylemlerle anılan bir figür olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusu süren zanlının, tetikçilik ve azmettirme dahil birçok suça karıştığı tespit edildi.

SİLAHLI SALDIRILARIN ARKASINDA O VAR

Sinan Memi’nin 1 Şubat 2023’te İstanbul’un Sarıyer ilçesinde gerçekleşen cinayette tetikçi olarak yer aldığı, 18 Haziran 2024’te Kartal’da bir film setine yapılan silahlı saldırıyı azmettirdiği saptandı. Ayrıca, 10 Eylül 2024’te Üsküdar’da iş insanı Kemal Çağlar Temel’in öldürülmesi olayında azmettirici olarak arandığı belirlendi. Bakırköy’de bir iş yeri sahibine yönelik yağmalama girişiminde de doğrudan yer aldığı tespit edilen Memi’nin, çalıntı motosiklet ve silahla yakalanan iki şüpheliyi de yönlendirdiği öğrenildi.

20 EKİM'DE YAKALANDI

Interpol, Europol, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucunda, Memi 20 Ekim 2024’te Polonya’da yakalandı. Beş ay süren yasal sürecin ardından, emniyet ekiplerinin özel operasyonuyla geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye getirildi. Memi ve beraberindeki zanlılar hakkındaki soruşturma İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde devam ediyor.

Kaynak: İHA