Marmaray'daki Mavi Gömlekli İçin 'Daltonlar'dan' 'Vur Emri' Geldiği İddia Edildi

Maltepe'de 17 yaşındaki Y.B.D. marmaraydaki yumruklu saldırıda 'mavi gömlekli' olarak bilinen kişiye benzettiği gerekçesiyle bir başkasına silahlı saldırıda bulundu. Yaralananın olmadığı olayda gözaltına alınan şüpheli 'Daltonlar' olarak bilinen grupla bağlantılı olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Marmaray'daki Mavi Gömlekli İçin 'Daltonlar'dan' 'Vur Emri' Geldiği İddia Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmaray’da bir babanın çocuklarının yanında yumruklanmasına ilişkin olayda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medyada viral olan görüntülerde ‘mavi gömlekli’ olarak bilinen kişi hedef haline gelmiş ve birçok tehdit mesajı yazılmıştı. Olayın meydana geldiği Maltepe’de, 17 yaşındaki Y.B.D. isimli kişi mavi gömlekliye benzettiği Cihan D.’ye silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonrası yaralanan olmazken, şüpheli Y.B.D. gözaltına alındı. Şüpheli emniyette yapılan işlemlerinde 'Daltonlar' olarak bilinen grupla irtibatlı olduğunu söyledi.

BACAKLARINA ATEŞ ETMESİ İSTENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Y.B.D. 'nin polise verdiği ifadede, Bahçelievler'de yaşadığını ve 'Daltonlar' adlı grupla bağlantısı bulunduğunu söylediği öğrenildi. Y.B.D., mahalleden tanıdığı 'Doğancan' isimli bir kişinin kendisini bir kafeye gönderdiğini ve burada tanımadığı birinden silah temin ettiğini belirtti. Y.B.D., kendisine verilen konum ve fotoğrafla Dikmen'in evine gittiğini ve havaya ateş ederek korkutması istendiğini iddia etti. Olaydan bir gün sonra aynı kişiler tarafından tekrar arandığını belirten şüpheli, bu kez mağdurun bacaklarına ateş ederek yaralamasının istendiğini öne sürdü.

ÇOCUK ŞUBE SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin cep telefonunda yaptığı ön incelemede 'Daltonlar' grubu üyeleriyle mesajlaşmalarını inceledi. Olayla ilgili soruşturma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde sürdürülüyor.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 10 adet 9 mm fişek ele geçirilmişti.

Türkiye Bu Olayı Konuşmuştu! Marmaray'daki Yumruklu Saldırının Yeni Görüntüleri Ortaya ÇıktıTürkiye Bu Olayı Konuşmuştu! Marmaray'daki Yumruklu Saldırının Yeni Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüncel

Tüm Türkiye'nin Konuştuğu 'Marmaray' Saldırısında Flaş GelişmeTüm Türkiye'nin Konuştuğu 'Marmaray' Saldırısında Flaş GelişmeGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Marmaray Saldırı
Son Güncelleme:
Kara Yaz! Savaş, Turizmi de Vurdu: Rezervasyonlar Bir Bir İptal Ediliyor Kara Yaz! Savaş, Turizmi de Vurdu: Rezervasyonlar Bir Bir İptal Ediliyor
MSB'den Kritik Açıklama! İran'dan Türkiye'ye Göç Olur mu? İran'dan Türkiye'ye Göç Olur mu?
İşte Yaz Akşamlarının Baş Belası Sivrisineklerin Esamesini Okutmayacak Tüyo İşte Yaz Akşamlarının Baş Belası Sivrisineklerin Esamesini Okutmayacak Tüyo
Ne Sararma Kalıyor ne Koku: Yorgan Yıkarken 2 Avuç Ekleyin Farkı Görün Ne Sararma Kalıyor ne Koku: Yorgan Yıkarken 2 Avuç Ekleyin Farkı Görün
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek
Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı
Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak
Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı