Marmaray'daki Mavi Gömlekli İçin 'Daltonlar'dan' 'Vur Emri' Geldiği İddia Edildi

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Marmaray’da bir babanın çocuklarının yanında yumruklanmasına ilişkin olayda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medyada viral olan görüntülerde ‘mavi gömlekli’ olarak bilinen kişi hedef haline gelmiş ve birçok tehdit mesajı yazılmıştı. Olayın meydana geldiği Maltepe’de, 17 yaşındaki Y.B.D. isimli kişi mavi gömlekliye benzettiği Cihan D.’ye silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonrası yaralanan olmazken, şüpheli Y.B.D. gözaltına alındı. Şüpheli emniyette yapılan işlemlerinde 'Daltonlar' olarak bilinen grupla irtibatlı olduğunu söyledi.

BACAKLARINA ATEŞ ETMESİ İSTENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Y.B.D. 'nin polise verdiği ifadede, Bahçelievler'de yaşadığını ve 'Daltonlar' adlı grupla bağlantısı bulunduğunu söylediği öğrenildi. Y.B.D., mahalleden tanıdığı 'Doğancan' isimli bir kişinin kendisini bir kafeye gönderdiğini ve burada tanımadığı birinden silah temin ettiğini belirtti. Y.B.D., kendisine verilen konum ve fotoğrafla Dikmen'in evine gittiğini ve havaya ateş ederek korkutması istendiğini iddia etti. Olaydan bir gün sonra aynı kişiler tarafından tekrar arandığını belirten şüpheli, bu kez mağdurun bacaklarına ateş ederek yaralamasının istendiğini öne sürdü.

ÇOCUK ŞUBE SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin cep telefonunda yaptığı ön incelemede 'Daltonlar' grubu üyeleriyle mesajlaşmalarını inceledi. Olayla ilgili soruşturma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde sürdürülüyor.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 10 adet 9 mm fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: DHA