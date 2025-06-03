Türkiye Bu Olayı Konuşmuştu! Marmaray'daki Yumruklu Saldırının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki Marmaray Süreyyapaşa Plajı istasyonunda 30 Mayıs 2025’te yaşanan yer verme tartışması, kavgaya dönüşerek büyük yankı uyandırdı. Deniz E. (50) ile Zehra A. (19) arasında başlayan sözlü atışma, fiziksel şiddet ve hakaret iddialarıyla büyüdü. Olay anına ilişkin yeni görüntüler ve Zehra A.’nın emniyette verdiği ifade, tartışmanın detaylarını gözler önüne serdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zehra A., emniyette verdiği ifadede, olay günü Marmaray’a binerken Deniz E.’nin kendisine, “Çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak?” diyerek bağırdığını belirtti. Zehra A., “Abi, özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim” diyerek yanıt verdiğini, ancak Deniz E.’nin hakaret içeren sözler sarf etmeye devam ettiğini ifade etti. Başörtüsüne yönelik hakaretler duyduğunu iddia eden Zehra A., “Hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Teskin etmek için ‘ya sabır, ya selamet’ dedim. Bunun üzerine ‘20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor’ diyerek tepki gösterdi. Kendisine yanıt veremediğim için ağlamaya başladım. Tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım” dedi.

Tartışma sırasında trende bulunan E.D., Zehra A.’nın ağladığını fark ederek Deniz E.’ye müdahale etti. Bu müdahale, fiziksel bir arbedeye dönüştü ve Deniz E.’nin burnu kırıldı. Kavgaya sonradan İ.A.’nın da dahil olmasıyla olay büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla taraflar dışarıda tartışmaya devam etti. Bu sırada Deniz E.’nin çocukları korku içinde ağlarken, duraktaki kadın yolcular çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

İŞTE YENİ GÖRÜNTÜLER

Olaydan iki gün sonra Zehra A., polis merkezine giderek Deniz E.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Deniz E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Zehra A.’nın ağlayarak Marmaray’dan indiği anlar net bir şekilde görülüyor. Daha önce bir yolcu tarafından kaydedilen görüntüler de sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Kaynak: DHA