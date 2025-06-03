Tüm Türkiye'nin Konuştuğu 'Marmaray' Saldırısında Flaş Gelişme

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, Marmaray Süreyyapaşa Plajı istasyonunda 30 Mayıs 2025 günü saat 16.45 sıralarında yaşanan olay, hem trende hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, taraflardan biri olan Deniz E.’nin (46) diğer yolcuya yumruk attığı, kavgaya daha sonra üçüncü bir kişinin de dahil olduğu görüldü. Olayın merkezinde yer alan küçük çocuklar, yaşanan şiddet karşısında korku ve panik içinde ağlarken, taraflar trenin dışında da kavgaya devam etti.

KAMERALARA YANSIDI

Edinilen bilgiye göre, Deniz E., iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a bindiğinde, kapı önünde duran 18 yaşındaki bir kadın yolcuya tepki gösterdi. Yer verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma, Deniz E.’nin kadına hakaret içeren sözler sarf etmesiyle alevlendi. Bu sırada trende bulunan E.D. (50), genç kadının ağladığını görerek Deniz E.’ye müdahale etti ve tartışma fiziksel bir arbedeye dönüştü. Kavgada Deniz E.’nin burnu kırılırken, olaya sonradan dahil olan İ.A. (22) da kavgaya karıştı. Çocukların korku dolu anlar yaşadığı olay, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

O KADIN DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Deniz E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve burnunda kırık tespit edildi. Deniz E., kavgada kendisini darp eden E.D. ve İ.A.’dan şikayetçi oldu. Öte yandan, tartışmanın başlangıcında hakarete uğradığını ve ağlatıldığını söyleyen 18 yaşındaki kadın yolcu da Deniz E.’den şikayetçi oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili hızla harekete geçti. Şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. İ.A., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.D. “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

TANIK İFADESİ

Olayı kaydeden gazeteci Fuat Kozluklu, sosyal medya hesabından olayın öncesine dair tanıklığını paylaştı. Kozluklu, Deniz E.’nin kapı önünde duran genç kadına “Niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar” diyerek çıkıştığını ve kadının özür dilemesine rağmen tartışmanın büyüdüğünü belirtti. Genç kadının ağlamaya başlaması üzerine diğer yolcuların da duruma tepki gösterdiğini ifade etti. Sosyal medyada yayılan görüntüler, özellikle çocukların korku dolu anları nedeniyle büyük tepki topladı. Kullanıcılar, çocukların yanında böyle bir olayın yaşanmasını kınayan yorumlarda bulundu.

PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANACAK

Olayın çocuklar üzerindeki etkisi göz önüne alınarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla, Deniz E.’nin çocuklarına psikososyal destek sağlanması için il müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.

Kaynak: Show Haber