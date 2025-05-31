Türkiye'nin Konuştuğu 'Marmaray' Dehşetinde Yeni Gelişme! Saldırgan Tutuklandı, Baba İlk Kez Konuştu

Olay, dün saat 16.45 civarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu’nda yaşandı. İddiaya göre, sağlık çalışanı 46 yaşındaki Deniz Eroğlu, iki çocuğuyla birlikte yolculuk yaparken bir kadın yolcuyla yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Çocukların yaşadığı korkuya rağmen gerilim artarak devam etti. Olay anları çevredeki vatandaşların kameralarına da yansıdı.

TARTIŞMAYA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma büyürken, trende bulunan 50 yaşındaki E.D. adlı bir yolcu devreye girerek Eroğlu’na saldırdı. Daha sonra 22 yaşındaki İ.A. isimli başka bir yolcunun da araya girmesiyle kavga büyüyerek arbedeye dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BURNU KIRILDI

Kavga sırasında darp edilen Deniz Eroğlu hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede burnunun kırıldığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Eroğlu’nun şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde gözaltına alındı. E.D. ise daha sonra yapılan çalışmalarla yakalandı. İ.A., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.D. hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı ve tutuklandı.

BABA KONUŞTU

Olayda darbedilen Eroğlu, yaşananları Show Haber'e anlattı. Tartışmanın trene binerken yaşandığını belirten Erdoğlu, "İkizlerimle uğraşırken, kapının önünden bir kız vardı, hızlıca girmeye çalışıyordum çekilmedi. Orada tartıştık, konu kapandıktan sonra beyefendi inmek için kapıya ilerlerken kızın ağladığını gördü. Ben çocuğumu korumaya çalışıyorum. 'Erkeksen aşağı in' dedi. Beni tutup indirmeye çalıştı. Hatta görüntülerde elimi tutmaya çalıştığını görmüşssünüzdür. Sonra yanımdaki adam olaya girdi" ifadelerini kullandı.

Normalde konunun kapanmak üzere olduğunu ifade eden Eroğlu, başka bir yolcunun araya girmesiyle tartışmanın alevlendiğini belirterek, “’Ben çocuklarımın yanında kavga etmek istemiyorum, eğer kavga etmek istiyorsanınız Süreyya Plajı'nda ineceğim, çocuklarımı eşime teslim edeceğim’ dedim. Arkadaki beni itmeye başladı. Ben o sırada çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Vurdu ve kaçtı. Diğeri de üstüme doğru geldi. Ortalığı sen fişekliyorsun dedim, itmeye başladı. Kan akıyor burnumdan o da vurmaya çalıştı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Show Haber