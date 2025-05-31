Marmaray'da Yumruklu Kavga: Saniye Saniye Kameralarda

İstanbul'da akşam saatlerinde Marmaray Süreyya Plajı durağında yaşanan gerginlik, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. İddiaya göre, iki çocuğuyla birlikte Marmaray'a binen bir baba, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Sözlü başlayan tartışmaya daha sonra başka bir yolcu da dahil oldu.

Gerginliğin büyümesiyle birlikte çıkan arbedede, tartışmaya sonradan katılan kişi, iki çocuklu babaya yumruk attı. Yüzüne darbe alan adamın burnunun kırıldığı öğrenildi. Olay anında büyük korku yaşayan çocukları çevredeki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Taraflar Marmaray'dan indikten sonra da tartışmalarını sürdürdü. Durağın peron alanında kavga yeniden alevlenince güvenlik görevlileri ve çevredeki yolcular araya girerek tarafları ayırdı.

Olay anı, durakta bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yaşanan panik, kavga anı ve çocukların yaşadığı korku net bir şekilde görülüyor.

Kaynak: DHA