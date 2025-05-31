Otomobil Sporları Federasyonu Gözetmenlerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı! 28 Yaralı

Otomobil Sporları Federasyonu görevlilerini taşıyan midibüs kaza yaptı. Şarampole uçarak ağaca çarpan midibüsteki 28 kişi yaralandı, 5 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Eskişehir’in Mihalgazi ilçesi ile kent merkezi arasındaki karayolunda, Otomobil Sporları Federasyonu gözetmenlerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu 28 kişi yaralandı. Kazada, 5 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Midibüsün yol kenarındaki şarampole uçup ağaca çarparak durabildiği öğrenildi.

Otomobil Sporları Federasyonu Gözetmenlerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı! 28 Yaralı - Resim : 1

YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Kaza, federasyon görevlilerini taşıyan S.Ç. idaresindeki 26 TF 635 plakalı midibüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrilmesiyle meydana geldi. Araçta bulunan 30 kişiden 28’i çeşitli şekillerde yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobil Sporları Federasyonu Gözetmenlerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı! 28 Yaralı - Resim : 2

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. 5 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatan polis, olay yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Eskişehir
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