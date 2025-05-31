Otomobil Sporları Federasyonu Gözetmenlerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı! 28 Yaralı

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesi ile kent merkezi arasındaki karayolunda, Otomobil Sporları Federasyonu gözetmenlerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu 28 kişi yaralandı. Kazada, 5 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Midibüsün yol kenarındaki şarampole uçup ağaca çarparak durabildiği öğrenildi.

YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Kaza, federasyon görevlilerini taşıyan S.Ç. idaresindeki 26 TF 635 plakalı midibüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrilmesiyle meydana geldi. Araçta bulunan 30 kişiden 28’i çeşitli şekillerde yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. 5 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatan polis, olay yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA