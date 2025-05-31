Bursa’da Feci Kaza: Otomobil TIR’a Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçta sıkışan sürücü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Bursa’da Feci Kaza: Otomobil TIR’a Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa’nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde gece saat 01.00 sularında korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ali S. (27) yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 16 AFH 651 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, metrelerce sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Ali S. ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarılan Ali S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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