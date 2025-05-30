Karaman’da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Karaman’da öğle saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı mahallelerde evlerin bodrum katları ve iş yerleri sular altında kalırken, yollarda biriken su birikintileri araçların mahsur kalmasına neden oldu.

Aktekke Camisi’nde cuma namazı için dışarıda saf tutan vatandaşlar, namaz kıldıkları alanın suyla dolması üzerine zor anlar yaşadı. Sağanak yağmura rağmen namazlarını tamamlayan cemaat, yağmur altında ibadetlerini sürdürdü. Namaz sonrası konuşan vatandaşlar, “Allah Cuma’nın hatırına dualarımızı kabul eder inşallah. Yağmur yağsın, biz ıslanmaya razıyız” diyerek duruma tevekkülle yaklaştı.

Yağmurun dinmesinin ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. İtfaiye ve belediye ekipleri ise sel baskınının yaşandığı alt geçitler, yollar ve evlerde su tahliyesi için çalışma başlattı. Yetkililer, sağanak yağışın etkilerinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA