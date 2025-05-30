Malatya Doğanşehir’de Tanker Tarlaya Devrildi: Sürücü Yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir tanker, Savaklı mevkiinde tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü E.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Malatya Doğanşehir’de Tanker Tarlaya Devrildi: Sürücü Yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Savaklı mevkiinde meydana gelen kazada, bir tanker kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyir halinde olan tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü E.B.’nin (28) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tanker içerisinde yaralanan sürücü E.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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