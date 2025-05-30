Manisa Salihli’de Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, İzmir-Ankara D300 Karayolu Mersindere Mahallesi mevkiinde feci bir kamyonet kazası meydana geldi. Salihli’den Turgutlu istikametine seyir halinde olan Ali C. (51) idaresindeki 45 B 4089 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Kazada, sürücü Ali C. ile yolcu koltuğunda bulunan Ali Bayraktar (31) yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, ağır yaralanan Ali Bayraktar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Ali C.’nin tedavisi ise devam ediyor.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA