İzmir Çiğli’de KYK Yurduna Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı erkek öğrenci yurduna zorla giren bir grup, öğrencilerle tartışarak saldırıda bulundu. Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yurt dışında torpil patlatarak gürültü yapan ve yurtta kalan öğrencilere laf atan bir grup genç ile öğrenciler arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kalabalık grup, yurt kapısını zorlayarak ve üzerinden atlayarak içeri girdi. Saldırganlardan biri, yangın söndürme tüpünü alarak yurt binasına girip öğrencilere saldırı girişiminde bulundu.

6 TUTUKLAMA

Olayın sopalı kavga ihbarıyla bildirilmesi üzerine Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla yurda intikal etti. Polisin müdahalesiyle saldırgan grup dağılarak olay yerinden kaçtı. Öğrencilerin büyük panik yaşadığı olayda, herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Emniyet birimleri, yurt çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden M.M.E. (20), Ö.A. (25) ve S.T. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.T. (23), B.K. (23), D.H. (25), G.T. (23), Ş.K. (24) ve Ö.E. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA