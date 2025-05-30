Bitlis Tatvan’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen özel harekât destekli operasyonda, 888,48 gram sentetik kannobinoid, 1476 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve 2,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Tatvan’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitlis ve Tatvan merkezli 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona özel harekât timleri de destek verdi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda, 888,48 gram sentetik kannobinoid, 1476 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid ve 2,40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2’si zaten cezaevinde bulunurken, tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis Valiliği, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

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