Bolu'da Film Gibi Olay! Çalıntı Plakayı Çalıntı Araca Takıp Kaçtılar

Bolu’da sabaha karşı bir araçtan plaka çalan ve başka bir aracı çalarak bu plakayı takan biri kadın iki şüpheli, Sakarya’da yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çalınan araç sahibine teslim edilecek.

Bolu'da Film Gibi Olay! Çalıntı Plakayı Çalıntı Araca Takıp Kaçtılar

Bolu’nun Borazanlar Mahallesi’nde geçtiğimiz gece saatlerinde meydana gelen olayda, Y.D. adlı erkek ve N.D. adlı kadın şüpheli, sabaha karşı park halindeki bir araçtan plaka çaldı. Aynı mahallede başka bir aracı çalan şüpheliler, çaldıkları plakayı bu araca takarak şehirden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı aracın Sakarya’ya gittiğini tespit etti.

Sakarya’da düzenlenen operasyonla çalıntı araç ele geçirilirken, şüpheliler Y.D. ve N.D. gözaltına alındı. Bolu’ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan araç, işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Bolu Hırsızlık
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