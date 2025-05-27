'Kleptomaniyim' Dedi, Cezadan Kurtulamadı

Kayseri’de işyerinden hırsızlık suçlamasıyla yargılanan K.S., kleptomani hastası olduğunu savundu. Ancak mahkeme, çalma dürtüsünü gerekçe göstermesini yeterli bulmayarak 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi.

'Kleptomaniyim' Dedi, Cezadan Kurtulamadı

Kayseri’de bir işyerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle mahkemeye çıkan K.S., “kleptomani” hastalığına sahip olduğunu söyleyerek savunma yaptı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada K.S., çalma dürtüsüne engel olamadığını belirterek, özellikle kozmetik ürünler gördüğünde kendini kontrol edemediğini dile getirdi.

Daha önce alınan sağlık raporunda kleptomani iddiasını desteklemeyen ifadeler yer alsa da sanık, psikiyatrik destek aldığını ve bu konuda tedavi gördüğünü belirterek beraatini talep etti.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasını dikkate almakla birlikte suçu sabit bularak, K.S.’yi “işyeri hırsızlığı” suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı; bu da sanığın belirli şartlara uyması halinde cezanın infaz edilmeyeceği anlamına geliyor.

Kaynak: İHA

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