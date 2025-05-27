Bungalovda 'Maskeli' Facia! Tatilde Cehennemi Yaşadılar! Her Detayı Korkunç... O Anlar Kamerada

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi’nde 6 Mayıs 2025’te bungalovda konaklayan 4 kişiye düzenlenen maskeli silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. 33 iş yerinden toplanan 2 bin 376 saatlik güvenlik kameralarının incelenmesiyle tespit edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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Sakarya’nın Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi’nde 6 Mayıs 2025 sabahı korku dolu anlar yaşandı. Bungalovda konaklayan 4 kişiye, yüzleri maskeli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda E.Y. ve K.Y. adlı iki kişi yaralandı. Saldırganlar, plakası ve modeli belirlenemeyen bir araçla olay yerinden hızla kaçtı. Olayın ardından Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Bungalovda 'Maskeli' Facia! Tatilde Cehennemi Yaşadılar! Her Detayı Korkunç... O Anlar Kamerada - Resim : 1

2.376 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

JASAT ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 33 iş yerinden toplanan 2 bin 376 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini analiz etti. İncelemeler sonucunda, saldırının İstanbul’dan gelen ve sahte plakalı beyaz bir otomobil kullanan şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin kimlikleri, F.D. (19), H.U. (26), B.B. (21) ve İ.T. (30) olarak belirlendi. Şüphelilerin daha önce çeşitli suçlardan sabıkalarının olduğu ortaya çıktı.

Bungalovda 'Maskeli' Facia! Tatilde Cehennemi Yaşadılar! Her Detayı Korkunç... O Anlar Kamerada - Resim : 2

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF, SONRASI TATİL

Soruşturma, şüphelilerin saldırı öncesi Sapanca’da keşif yaptığını ve saldırıdan sonra İstanbul’a dönmek yerine ilçede bir villa kiralayarak iki gece tatil yaptığını ortaya koydu. JASAT ekipleri, Sakarya ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlarla F.D., H.U., B.B. ve İ.T.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. ve F.D. tutuklanırken, B.B. ve İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bungalovda 'Maskeli' Facia! Tatilde Cehennemi Yaşadılar! Her Detayı Korkunç... O Anlar Kamerada - Resim : 3

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mağdurların ifadelerinde saldırganları tanıdıklarına dair kesin bilgi olmamasına rağmen, bu yönde şüpheler bulunduğu belirtildi. Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, haklarında yakalama kararı çıkarılan kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Jandarma, olayın tüm boyutlarını aydınlatmak için soruşturmayı sürdürüyor.

Bungalovda 'Maskeli' Facia! Tatilde Cehennemi Yaşadılar! Her Detayı Korkunç... O Anlar Kamerada - Resim : 4

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Kaynak: İHA

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