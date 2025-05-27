Takip Edip Silahla Vurmuştu! Zeynep’i Katleden Eşinden Pişkin Savunma!

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde 16 Mayıs’ta gerçekleşen dehşetin perde arkası ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı motosikletin önünü keserek, silahla genç kadını öldüren Uğur Zan’ın pişkin ifadesi dehşete düşürdü.

'ARACIM İLE TAKİP ETTİM'

Eşi Zeynep ile son kez görüşmek istediğini söyleyen Uğur Zan, ifadesinde şunları söyledi: Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi, Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun. 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim.

'KADES'E BASACAĞINI SANDIM'

Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum.

Uğur Zan, adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA