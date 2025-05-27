Takip Edip Silahla Vurmuştu! Zeynep’i Katleden Eşinden Pişkin Savunma!

Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan’ı sokak ortasında silahla vurarak katleden Uğur Zan’ın savunması ‘Pes’ dedirtti. Zan ‘Cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum’ dedi.

Son Güncelleme:
Takip Edip Silahla Vurmuştu! Zeynep’i Katleden Eşinden Pişkin Savunma!

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde 16 Mayıs’ta gerçekleşen dehşetin perde arkası ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı motosikletin önünü keserek, silahla genç kadını öldüren Uğur Zan’ın pişkin ifadesi dehşete düşürdü.

Takip Edip Silahla Vurmuştu! Zeynep’i Katleden Eşinden Pişkin Savunma! - Resim : 1

'ARACIM İLE TAKİP ETTİM'

Eşi Zeynep ile son kez görüşmek istediğini söyleyen Uğur Zan, ifadesinde şunları söyledi: Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi, Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun. 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim.

Takip Edip Silahla Vurmuştu! Zeynep’i Katleden Eşinden Pişkin Savunma! - Resim : 2

'KADES'E BASACAĞINI SANDIM'

Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum.

Uğur Zan, adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Takip Edip Silahla Vurmuştu! Zeynep’i Katleden Eşinden Pişkin Savunma! - Resim : 3

Kaynak: İHA

Etiketler
Çanakkale
Son Güncelleme:
Minguzzi'nin Mezarına Saldırmıştı! Cezası Belli Oldu Davadan Karar Çıktı, Cezası Belli Oldu
CHP'li Karasu'dan Sivas'taki Faciaya Tepki! 'Göz Göre Göre Gelmiş' CHP'li Karasu'dan Sivas'taki Faciaya Tepki! 'Göz Göre Göre Gelmiş'
MHP Lideri Bahçeli, Aylar Sonra İlk Kez Konuştu MHP Lideri Bahçeli, Aylar Sonra İlk Kez Konuştu
Bu Sebzeden Sonra Ekilince 2 Kat Ürün Alınıyor: Yapan Hasat Etmekten Yoruluyor Bu Sebzeden Sonra Ekilince 2 Kat Ürün Alınıyor: Yapan Hasat Etmekten Yoruluyor
Haziran Ayına Dikkat! Bu Kişiler Köşeyi Dönerken, Diğerleri Dizlerini Dövecek Haziran Ayına Dikkat! Bu Kişiler Köşeyi Dönerken, Diğerleri Dizlerini Dövecek
İstanbul Barosu'ndan Savunmaya Sahip Çıkma Çağrısı İstanbul Barosu'ndan Savunmaya Sahip Çıkma Çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor
Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu! Milyon Dolarlık Düğünler Bir Bir İptal Ediliyor Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu
Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı
Maaşlara Refah Payı Zammı Geliyor mu? Memurdan Emekliye, İşçiden Asgari Ücretliye Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı Memurdan Emekliye, İşçiden Asgari Ücretliye Zamlı Maaşlar Tek Tek Hesaplandı
İnternetten Video İzleyip Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor İnternetten Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor