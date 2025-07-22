Lassa Kabusu Can Almaya Devam Ediyor! Ölü Sayısı 151'e Yükseldi

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Nijerya'da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor. Ocak ayından bu yana ülkede 800 Lassa vakası tespit edilirken, hastalıktan ölenlerin sayısı 151’e yükseldi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, halkın virüs konusunda dikkatli olması istendi. Açıklamada ölüm oranının geçen yılın aynı dönemine göre artarak yüzde 18,9’a çıktığı belirtildi.

Lassa ateşi, geçtiğimiz yıl Nijerya genelinde 190 kişinin hayatına mal olmuştu. Virüs, genellikle fare dışkısıyla temas yoluyla bulaşıyor ancak insandan insana geçiş de mümkün olabiliyor. Nijerya hükümeti, 2019 yılında artan vakalar nedeniyle Lassa ateşiyle mücadelede acil durum ilan etmişti. Virüs, sadece Nijerya ile sınırlı değil; Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi Afrika ülkelerinde de görülüyor.

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlara fare ve kemirgenlerle temastan kaçınmaları uyarısında bulunuyor. Lassa virüsü, ölümcül kanamalı ateş tablosuna yol açarak ciddi riskler oluşturuyor.

Kaynak: AA