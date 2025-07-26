Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!

Fenerbahçe, Chobani firması ile yaptığı 10 sezonluk dev anlaşmayı duyurdu. Böylece stadın ismi değişti.

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Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
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Fenerbahçe stat ismi ve Avrupa arenasında çıkacağı maçlarda giyeceği forma için Chobani isimli firma ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının detaylarını resmen paylaştı. Anlaşmanın 10 sezona uzayabileceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Kaynak: Haber Merkezi

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