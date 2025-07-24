Fenerbahçe Transferi Resmen Açıkladı

Fenerbahçe Medicana, yeni transferini resmen duyurdu. Açıklamada Kübalı oyuncuya yeni sezonda başarılar dilendi.

Fenerbahçe Transferi Resmen Açıkladı
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Yeni sezon için kadro planlamaları çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol takımı yeni transferini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip Kübalı pasör Julio Alberto Gómez Gálvez ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Açıklamada, “Ailemize hoş geldin Julio Alberto Gómez Gálvez” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında Kübalı pasör Julio Alberto Gómez Gálvez’i kadrosuna kattı.

2015-2016 sezonunda Capitalinos de La Habana ile profesyonel kariyerine başlayan Julio, sonrasında sırasıyla MAFC-BME, VC Limax, SK Zadruga Aich/Dob ve Calcit Volley formalarını terletti.

2024-2025 sezonu Slovenya 1A DOL’da ‘En İyi Servis Atan Oyuncı’, 2023-2024 Avusturya Power Fusion Volley Ligi ‘En İyi Pasör’ ve ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ ödüllerini alan Julio, 2022-2023 Dutch Eredivisie’de ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ ödülünün de sahibi olmuştur.

Julio Gómez‘e 'Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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