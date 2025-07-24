Fenerbahçe Transferi Resmen Açıkladı
Fenerbahçe Medicana, yeni transferini resmen duyurdu. Açıklamada Kübalı oyuncuya yeni sezonda başarılar dilendi.
Yeni sezon için kadro planlamaları çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol takımı yeni transferini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekip Kübalı pasör Julio Alberto Gómez Gálvez ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Açıklamada, “Ailemize hoş geldin Julio Alberto Gómez Gálvez” denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında Kübalı pasör Julio Alberto Gómez Gálvez’i kadrosuna kattı.
2015-2016 sezonunda Capitalinos de La Habana ile profesyonel kariyerine başlayan Julio, sonrasında sırasıyla MAFC-BME, VC Limax, SK Zadruga Aich/Dob ve Calcit Volley formalarını terletti.
2024-2025 sezonu Slovenya 1A DOL’da ‘En İyi Servis Atan Oyuncı’, 2023-2024 Avusturya Power Fusion Volley Ligi ‘En İyi Pasör’ ve ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ ödüllerini alan Julio, 2022-2023 Dutch Eredivisie’de ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ ödülünün de sahibi olmuştur.
Julio Gómez‘e 'Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."
Kaynak: Haber Merkezi