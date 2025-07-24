Gaziantep FK’da Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam etti.
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Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana futbolcular, koşuyla başladı.
Isınma hareketleri ve koordinasyonla devam eden idman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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