Resmi Açıklama Geldi: Göztepe'den Forvet Transferi

Göztepe Basketbol, son olarak Çağdaş Bodrumspor forması giyen 1.94 metre boyundaki deneyimli forvet Ahmet Fatih Cantitiz’i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Resmi Açıklama Geldi: Göztepe'den Forvet Transferi
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Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden ve daha sonra final grubuna kalarak bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi’ne çıkmayı başaran Göztepe Basketbol, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

İlk olarak 9 oyuncu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini de gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak Çağdaş Bodrumspor forması giyen 1.94 metre boyundaki deneyimli forvet Ahmet Fatih Cantitiz’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Resmi Açıklama Geldi: Göztepe'den Forvet Transferi - Resim : 1

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe’miz, 2025-2026 sezonu Türkiye Basketbol Ligi kadro yapılanması doğrultusunda Ahmet Fatih Cantitiz ile anlaşmaya varmıştır. Ahmet Fatih Cantitiz’e kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formayla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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