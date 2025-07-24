Kanaryanın Gözü Yine Aslanın Listesinde! Fenerbahçe'den Olay 'Ederson' Hamlesi: Mourinho Bizzat Aradı

Haftalardır Galatasaray'a "evet" dediği konuşulan Brezilyalı kaleci Ederson için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Manchester City'nin tecrübeli file bekçisiyle bir telefon görüşmesi yaptı.

Kaynak: Sözcü

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Kanaryanın Gözü Yine Aslanın Listesinde! Fenerbahçe'den Olay 'Ederson' Hamlesi: Mourinho Bizzat Aradı - Resim: 1

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken, adı uzun süredir Galatasaray ile anılan ve sarı-kırmızılılara "evet" dediği söylenen Manchester City kalecisi Ederson ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öğrenildi.

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Kanaryanın Gözü Yine Aslanın Listesinde! Fenerbahçe'den Olay 'Ederson' Hamlesi: Mourinho Bizzat Aradı - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'ın öncelikli transfer hedefi olan Ederson ile bizzat görüştü.

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Kanaryanın Gözü Yine Aslanın Listesinde! Fenerbahçe'den Olay 'Ederson' Hamlesi: Mourinho Bizzat Aradı - Resim: 3

Portekizli teknik adamın bu görüşmede tecrübeli eldiveni Fenerbahçe'ye gelmek için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

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