Kanaryanın Gözü Yine Aslanın Listesinde! Fenerbahçe'den Olay 'Ederson' Hamlesi: Mourinho Bizzat Aradı
Haftalardır Galatasaray'a "evet" dediği konuşulan Brezilyalı kaleci Ederson için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Manchester City'nin tecrübeli file bekçisiyle bir telefon görüşmesi yaptı.
Kaynak: Sözcü
Transfer döneminin sonuna yaklaşırken, adı uzun süredir Galatasaray ile anılan ve sarı-kırmızılılara "evet" dediği söylenen Manchester City kalecisi Ederson ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öğrenildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'ın öncelikli transfer hedefi olan Ederson ile bizzat görüştü.
Portekizli teknik adamın bu görüşmede tecrübeli eldiveni Fenerbahçe'ye gelmek için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.